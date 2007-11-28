Черномырдин ”пошутил”, что Россию устроит 200 долл. за тыс. куб. м. газа

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН считает, что цена на российский газ для Украины в 2008 году изменится в связи с повышением цены туркменского газа, который закупает Россия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Естественно, изменится цена и для Украины. Но мы еще не знаем, какая цена была согласована», - сказал он.

В.ЧЕРНОМЫРДИН отметил, что для него было неожиданностью повышение Туркменистаном цены на туркменский газ для России до 130 долл. за тысячу кубометров в первом полугодии следующего года и до 150 долл. - во втором полугодии. Он напомнил, что между Россией и Туркменистаном был заключен контракт на поставку туркменского газа в Россию по 100 долл. за 1 тыс. кубометров до 2009 года.

В тоже время посол считает, что Туркменистан имел право поднять цену. «Это его право, мы покупатели, и мы согласились», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

При этом он не смог сказать, насколько изменится цена российского газа для Украины.

На вопрос, какая наименьшая цена российского газа для Украины может удовлетворить Российскую Федерацию, посол ответил: «Двести долларов. Я шучу, это шутка, но в ней есть и доля правды».

Как сообщал УНИАН, Туркменистан повысил для России цены на импортируемый газ 27 ноября.

При поставках в Украину российский газ смешивается с туркменским, поэтому удорожание последнего может привести к повышению цен для украинской стороны. Так, в связи с удорожанием туркменского газа с 1 января 2007 года цена для Украины поднялась с 95 до 130 долл. за тыс. куб. м.

Ранее представители "Газпрома" заявляли, что цена газа для Украины в 2008 году может составить 160 долларов за тысячу кубометров, если стороны подпишут соглашение о поэтапном переходе на среднеевропейскую цену к 2011 году. Среднеевропейская цена на газ может достичь 300 долларов за тысячу кубометров уже в 2008 году.

До января 2006 года газ в Украину поставлялся по цене 50 долл. за тыс. куб. м, с января 2006 года - 95 долл. за тыс. куб. м, а с января 2007 года - 130 долл. за тыс. куб. м.