Дочь Кучмы пригласили в жюри конкурса Мисс Мира

Членом жюри конкурса Мисс Мира, финал которого состоится в г. Санья, расположенном на китайском острове Хайнань, будет представительница Украины, основательница украинского благотворительного фонда «АНТИСПИД» Елена ФРАНЧУК.

Как сообщили УНИАН пресс-службе фонда «АНТИСПИД», Е.ФРАНЧУК была приглашена в жюри всемирно известного конкурса после визита в Украину действующей Мисс Мира Татьяны КУХАРЖОВОЙ и владелицы бренда «Мисс Мира» Джулии МОРЛИ. Финал 57-го конкурса Мисс Мира состоится 1 декабря – во Всемирный день борьбы со СПИДом.

Участие представительницы Украины в жюри конкурса Мисс Мира 2007 не случайно – в этом году в фокусе внимания конкурса, традиционно привлекающего внимание своих зрителей к тем или иным острым социальным проблемам человечества, находится продолжающаяся во всем мире эпидемия СПИДа.

«Я с удовольствием согласилась присоединиться к жюри конкурса Мисс Мира, тем более что в этом году финал будет проходить 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом№, - сообщила Е.ФРАНЧУК. Она также рассказала, что в октябре Мисс Мира 2006 Т.КУХАРЖОВА приезжала в Украину для участия в социальном показе Love Fashion AID. «Мы вместе посетили детский дом и клинику для людей с ВИЧ/СПИДом. Уделив свое время изучению проблемы СПИДа в Украине, она еще раз подчеркнула, что никто не может оставаться в стороне от решения важных социальных проблем. Визит Мисс Мира был прекрасным примером внимания и толерантности по отношению к людям, которых коснулась эпидемия», – сказала Е.ФРАНЧУК.

По словам главы Национального комитета Мисс Украина Лилии КУЗНЕЦОВОЙ, «девиз конкурса Мисс Мира – красота с целью. Все конкурсантки, и тем более победительницы конкурса, традиционно вовлекаются в социальные и благотворительные проекты. Участница конкурса Мисс Мира 2007 от Украины Лика РОМАН также вовлечена в целый ряд социальных проектов». Л.КУЗНЕЦОВА также отметила, что гордится тем, что в этом году в состав жюри вошла представительница Украины. «Это огромная честь для страны и признание тех усилий, которые направляются на решение социальных проблем», – считает она.