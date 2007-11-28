В России стартовала президентская избирательная кампания

Как передает ИТАР-ТАСС, опубликовала постановление Совета Федерации о назначении даты выборов на 2 марта 2008 года. Этот документ был принят 26 ноября на внеочередном заседании верхней палаты российского парламента. Таким образом, за 4 дня до думских выборов начался новый избирательный марафон, и все эти дни страна будет жить в условии сразу двух федеральных кампаний.

Глава ЦИК РФ накануне подтвердил, что календарный план президентских выборов уже подготовлен и может быть принят в период от 28 до 30 ноября. Тем не менее, процедуры по выдвижению кандидатов на главный пост страны могут начинаться уже с сегодняшнего дня. В течение двух дней, то есть по 1 декабря Росрегистрация должна заново опубликовать список зарегистрированных в РФ политических партий, которые вправе выдвигать свои кандидатов.

Открывается и этап самовыдвижения, который продлится по 18 декабря. В соответствии с законом кандидат в президенты может быть выдвинут инициативной группой в составе не менее 500 человек.

Для политических партий выдвижение претендентов завершится 23 декабря. 16 января - последний срок сдачи документов и подписей для регистрации. На проведение выборов президента РФ из госбюджета выделено 5,2 млрд. руб. В эту сумму заложена возможность проведения второго тура выборов.