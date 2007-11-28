Белый дом назвал обвинения Путина «полной неправдой»

Во вторник администрация США заявила, что не имеет никакого отношения к отказу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направить своих наблюдателей на парламентские выборы в России.

Пресс-секретарь Белого дома Дана Перино сказала, что версия президента России Владимира Путина по этому вопросу является "полной неправдой", передает Би-би-си.

Президент Путин обвинил Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в том, что организация отказалась прислать наблюдателей на выборы в Россию, "руководствуясь подсказкой США".

"По имеющимся у нас сведениям, в очередной раз сделано это по рекомендации госдепа США, и это мы будем учитывать в наших межгосударственных отношениях с этой страной", - сказал президент России.

"Это лишний раз говорит о том, что многие структуры, в том числе ОБСЕ, нуждаются в реформировании. Россия будет настойчиво продвигать этот вопрос", - добавил Путин.

В понедельник представитель госдепартамента США Шон Маккормак подтвердил, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Николас Бернс и заместитель госсекретаря США по странам Европы и Азии Дэниэл Фрид "встречались с представителями ОБСЕ - организации, которая раздумывала, какие предпринять действия в отношении отправки наблюдателей на выборы в Россию при ряде ограничений, введенных российским правительством для миссии по мониторингу", но "это было решением, полностью исходившим от ОБСЕ".

"Посылать или не посылать миссию - это решение было полностью их решением и по этому вопросу мы занимали недвусмысленную позицию", - сказал он.

Ожидается, что в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании ОБСЕ в Мадриде и поднимет вопрос об изменении некоторых статей в уставе этой организации.