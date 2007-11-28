Израиль и Палестина начнут переговоры о мирном договоре

Израиль и Палестина договорились начать переговоры для заключения мирного договора. Об этом сообщил Президент США Джордж БУШ на открытии международной конференции по Ближнему Востоку в Аннаполисе.

"Мы согласились немедленно начать двухсторонние благожелательные переговоры для того, чтобы заключить мирное соглашение, урегулирующее все остающиеся вопросы", - говорится в совместном палестино-израильском заявлении, согласованном утром во вторник премьер-министром Израиля Эхудом ОЛЬМЕРТОМ и главой ПНА Махмудом АББАСОМ. Заявление зачитал Президент США Дж.БУШ.

"Мы согласились вступить в энергичные продолжающиеся и долгосрочные переговоры, а также предпринять все усилия для того, чтобы заключить такое соглашение до конца 2008 года", - говорится в палестино-израильском заявлении.

В документе сообщается, что "для этих целей на постоянной основе будет проводить заседания руководящий комитет (steering committe), совместно возглавляемый главой делегации каждой из сторон".

"Руководящий комитет выработает совместный рабочий план, а также учредит и будет контролировать работу переговорных групп для рассмотрения всех вопросов", - указывается в документе, где говорится, что "первое заседание руководящего комитета состоится 12 декабря 2007 года".

"Президент АББАС и премьер-министр ОЛЬМЕРТ будут продолжать встречаться раз в две недели для отслеживания переговоров", - говорится в заявлении.

"Стороны подтверждают также свою приверженность немедленному выполнению своих обязательств в рамках результативной "дорожной карты" для реализации положения о создании двух государств в качестве решения палестино-израильского конфликта, о чем было заявлено "квартетом" 30 апреля 2003 года", - отмечается в документе.

Между тем официальный представитель движения ХАМАС в секторе Газа Фаузи Бархум (Fawzi Barhoum) заявил, что Махмуд Аббас не имеет полномочий для заключения каких-либо соглашений на ближневосточном саммите в Аннаполисе. "Аббас отправился на эту встречу, не имея никакой поддержки со стороны палестинского народа. Он находится в изоляции и представляет в Аннаполисе только себя одного", - цитирует заявление Бархума Jerusalem Post.