В РФ приняли закон о 3 годах тюрьмы за оскорбление чувств верующих

При необходимых 226 голосах законопроект поддержали 308 депутатов, двое высказались против, сообщает РИА Новости.

Документ, который был внесен в Госдуму в конце сентября 2012 года представителями всех четырех фракций, вызвал широкий резонанс в обществе и активно дорабатывался в процессе прохождения всех трех чтений в нижней палате парламента.

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Депутаты приняли новую редакцию статьи 148 Уголовного кодекса (УК) РФ - об ответственности за воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий. Так, за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, в том числе в местах религиозного почитания, богослужения и проведения других религиозных обрядов, предусматривается наказание до трех лет лишения свободы. Также в виде санкций установлены штрафы до 500 тысяч рублей, обязательные и исправительные работы.

Кроме того, усилены наказания за незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или проведению религиозных обрядов и церемоний. Штраф повышен с 80 тысяч до 300 тысяч рублей, сохраняется санкция в виде ареста на срок до трех месяцев. Еще более суровым наказание будет в случае, если деяние совершено с использованием служебного положения, либо с применением или угрозой применения насилия - вплоть до одного года лишения свободы с лишением права занимать определеннее должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.

В Кодексе об административных правонарушениях РФ в разы повышены штрафы за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях - до 100 тысяч рублей, а за умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы и предметов религиозного почитания, за их порчу или уничтожение установлены штрафы до 200 тысяч рублей. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2013 года.