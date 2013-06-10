Олланд создает единую службу контроля за разведкой

Во Франции создается единая инспекция разведывательных служб, которая будет отслеживать работу соответствующих структур с целью усиления контроля за безопасностью в стране. Об этом было объявлено сегодня в Елисейском дворце по итогам заседания Национального совета по разведке, состоявшегося под председательством президента Франсуа Олланда, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Создание инспекции служб разведки позволит правительству консолидировать контроль и оценку разведывательной деятельности уполномоченных служб", - говорится в коммюнике Елисейского дворца, выпущенном по итогам совещания.

Инициаторами данной меры выступили в середине мая депутаты профильного комитета Национального собрания, высказавшие озабоченность уровнем работы служб внутренней и внешней разведки в связи с противодействием терроризму. В конце мая после инцидента с нападением исламского фанатика на военнослужащего в пригороде Парижа идея получила поддержку президента, который потребовал "улучшить взаимодействие" между соответствующими спецслужбами.

Как уточняется в сегодняшнем заявлении президентской администрации, одним из шагов в этом направлении станет "усиление парламентского контроля за разведывательными службами за счет расширения полномочий парламентской комиссии по разведке". Кроме того, Елисейский дворец анонсировал подготовку "Национальной стратегии разведки", часть которой "станет достоянием общественности", а также объявил о планах по "обновлению кадров разведслужб, адаптации личного состава к выполняемым задачам и техническим средствам".

На сегодняшний день во французских спецслужбах работают около 11 тыс человек. Основными структурами являются Главное управление внешней безопасности, Центральное управление внутренней разведки, Управление военной разведки и Управление защиты безопасности и обороны.