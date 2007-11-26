Гарри Каспаров останется под арестом

Мещанский суд отклонил жалобу адвоката лидера Объединенного гражданского фронта (ОГФ) Гарри Каспарова и оставил в силе решение мирового суда, приговорившего его к пяти суткам ареста, сообщает пресс-служба ОГФ.

Суд совещался более часа, а само заседание заняло около двух с половиной часов. Каспаров на суде не присутствовал. Как ранее сообщила пресс-секретарь "Другой России", лидера ОГФ отказались пустить на заседание сотрудники столичного ГУВД, где он содержится начиная с субботы.

Каспаров был задержан 24 ноября во время "Марша несогласных" и приговорен к пяти суткам ареста. Каспаров заявлял о ряде грубейших нарушений при задержании и вынесении судебного решения, а его адвокат полагает, что судья вынесла вердикт на основании фальсифицированных показаний бойцов ОМОНа, задерживавших лидера ОГФ.

Кроме Каспарова, по пять суток ареста получили также пресс-секретарь нацболов Александр Аверин и координатор "Обороны" Олег Козловский.

Лента.ру