Англичанка арестована за осквернение имени пророка плюшевым мишкой

Власти Судана арестовали 54-летнюю британскую учительницу Джиллиан Гиббонс (Gillian Gibbons) за то, что на одном из уроков, выбирая с маленькими учениками имя для плюшевого мишки, она разрешила назвать его Мухаммедом, передает Лента.ру со ссылкой на BBC News.

Преподавательницу подозревают в осквернении имени пророка, что попадает под 125 статью уголовного кодекса Судана, рассматривающую преступления против религии и веры. Если учительницу признают виновной, ей грозит до шести месяцев в тюрьме, сорок ударов плетью или же штраф.

В школе, где преподает Гиббонс, считают все произошедшее следствием непреднамеренной ошибки. Учительница занималась с детьми по британской образовательной программе, рассказывая о животных. Темой урока был медведь. Взяв плюшевого мишку, Гиббонс предложила ученикам восемь имен на выбор, в том числе Абдулла, Хасан и Мухаммед. 20 из 23 учеников проголосовали за Мухаммеда, которое оказалось их любимым именем.

Детям также разрешили по очереди забирать мишку Мухаммеда домой на выходные, чтобы написать о нем маленький рассказ. Некоторые родители, однако, были возмущены святотатством и уведомили полицию. Со своей стороны, телеканал Sky News сообщает, что на Джиллиан Гиббонс донес ее коллега-учитель.

Британские дипломаты в Хартуме заявили, что находятся в постоянном контакте с властями Судана, которые заверили их, что здоровье учительницы вне угрозы. Однако коллеги Джиллиан Гиббонс беспокоятся за ее безопасность. По их словам, около полицейского участка, где находится преподавательница, уже стал собираться народ.