В Бельгии помянули украинцев, погибших во время Голодомора (фото)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, состоялось сразу три панихиды. В бельгийском Генке Украинская автокефальная православная церковь отправила молебен в церкви Св.Михаила. Здесь же состоялось возложение венков к единственному в Бельгии памятнику жертвам украинского Голодомора.

Также воскресным утром в Брюсселе Украинская греко-католическая церковь отправила молебен в церкви Св.Великого князя Владимира, а после обеда состоялось общее богослужение представителей Украинской греко-католической церкви и Бельгийской католической церкви в Бельгийской национальной Базилике Пресвятого Сердца.

В своей речи, произнесенной в Базилике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Бельгии и Люксембурге Ярослав КОВАЛЬ отметил, что сегодня Украина просит весь мир признать Голодомор геноцидом против украинского народа. Он особенно обратил внимание на то, что Украина этой просьбой не хочет никакой мерой осуждения России или российского народа.

“Наши попытки не имеют ничего общего с тем, чтобы осудить российский народ или Россию. Мы просим осудить тоталитарный режим”, - сказал Я.КОВАЛЬ.

Архиепископ Мехеленский и Брюссельский Готфрид ДЕНЕЕЛЬС в своих письмах к христианам Украины, текст которых был зачитан во время богослужения в Базилике, отметил, что до последнего времени не знал об этом преступлении против народа Украины.

“Но постепенно правда становится известной”, - отметил Архиепископ.

“Вместе с нашими братьями и сестрами из Украины мы надеемся на лучше будущее, что мы все вместе можем построить мир братства, где достоинство каждого человека будет защищено, а такие вещи, как Голодомор – недопустимым”, - прибавил он.

Под время молебня также были зачитаны обращения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Патриарха Киевского и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТА.

Молебен завершился выполнением ряда украинских поминальных песен в исполнении церковного хора.

Как сообщал УНИАН, в четвертую субботу ноября в Украине отмечается День памяти по погибшим во время Голодомора 1932-1933 годов. В этом году исполняется 75 лет с начала этой трагедии в истории украинского народа, забравшей жизнь 10 млн. украинцев.

Фото Сергея Воропаева