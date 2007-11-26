В Польше объявили о создании Партии регионов

Польские политики Кшиштоф ФИЛИПЕК (Krzysztof Filipek), который был заместителем председателя партии "Самооборона", и Данута ХОЯРСКА (Danuta Hojarska), одна из лидеров партии, заявили на пресс-конференции в Варшаве о создании новой партии под названием "Партия регионов".

Как передает корреспондент УНИАН, при этом К.ФИЛИПЕК отметил, что в состав новой партии войдут члены "Самообороны", которых не удовлетворяет отсутствие реформ в своей партии. Все они уже сдали свои партийные билеты, добавил политик. По его словам, Партия регионов будет требовать изменений в государстве, реформ и “нового качества”.

По словам Д.ХОЯРСКОЙ, одной из причин создания новой политической силы стало отсутствие понимания внутри “Самообороны”.

Между тем, лидер “Самообороны” Анджей ЛЕППЕР во время пресс-конференции в Кошалине заявил, что в субботу, 8 декабря, в Варшаве состоится заседание всепольского совета "Самообороны", на котором будет образован новый президиум партии. А.ЛЕППЕР отметил, что в новый президиум войдут абсолютно новые люди, однако руководитель партии не изменится.

Как сообщал УНИАН, в июле в Польше возник политический кризис после того, как Президент Лех КАЧИНСКИЙ отправил в отставку с поста вице-премьера, министра сельского хозяйства А.ЛЕППЕРА, лидера партии "Самооборона". После этого представитель парламентской фракции партии заявил, что "Самооборона", которая в польском правительстве является второй по количеству должностей, покидает правящую правительственную коалицию.

По результатам внеочередных парламентских выборов, состоявшихся в Польше 21 октября, партия "Самооборона" (А.ЛЕППЕРА) в сейм не попала.