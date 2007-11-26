Запад считает, что Путин боится народа

Владимира Путина изображают как спокойного и уверенного лидера, который пользуется поддержкой народа, умоляющего его нарушить конституцию и остаться национальным лидером. Однако, как пишет The Washington Post, на самом деле Путин боится народа, о чем свидетельствует подавление оппозиции всеми силами, а также неясная ситуация с международными наблюдателями во время предстоящих парламентских выборов. В связи с огромной популярностью Путина среди населения непонятно, почему Кремль считает, что управлять страной нужно с помощью цензуры и дубины, отмечает издание.

Газета.ру