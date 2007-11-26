Судьба правительства Хорватии будет зависеть от коалиционных переговоров

10:19, 26 ноября 2007
Мир
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На выборах не оказалось явного победителя

Флаг ХорватииНа парламентских выборах в Хорватии не оказалось явного победителя.

По предварительным данным, оба основных соперника - правящий Хорватский демократический союз и оппозиционные социал-демократы - получат около 60 депутатских мест, то есть не наберут парламентского большинства.

Судьба нового правительства, таким образом, будет зависеть от коалиционных переговоров с небольшими партиями.

Обе ведущие политические силы Хорватии выступают за вступление страны в Евросоюз.

Радио Свобода

 

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