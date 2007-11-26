Судьба правительства Хорватии будет зависеть от коалиционных переговоров
10:19, 26 ноября 2007Мир
527 0
На выборах не оказалось явного победителя
На парламентских выборах в Хорватии не оказалось явного победителя.
По предварительным данным, оба основных соперника - правящий Хорватский демократический союз и оппозиционные социал-демократы - получат около 60 депутатских мест, то есть не наберут парламентского большинства.
Судьба нового правительства, таким образом, будет зависеть от коалиционных переговоров с небольшими партиями.
Обе ведущие политические силы Хорватии выступают за вступление страны в Евросоюз.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter