Совет федерации РФ назначил дату выборов президента России

Совет федерации РФ в понедельник утвердил дату проведения выборов президента России - 2 марта 2008 года. Это решение сенаторы приняли единогласно - 133 «за», против и воздержавшихся не было.

В соответствии с законом «О выборах президента» решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования на выборах президента является второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих общих выборах президента и в котором 4 года тому назад был избран президент. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через 5 дней со дня его принятия.

Газета.ру