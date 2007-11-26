При обрушении трибуны стадиона в Бразилии погибли 8 человек (фото)
08:00, 26 ноября 2007Мир
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Еще 30 получили ранения
|Фото АР
Инцидент произошел в воскресенье в конце футбольного матча второго дивизиона чемпионата Бразилии между местным клубом "Баия" (Bahia) и командой "Вила Нова" (Vila Nova).
На матче присутствовали более 60 тысяч человек. В концовке матча, завершавшегося в пользу "Баии", болельщики уже принялись праздновать победу. Неожиданно одна из трибун обвалилась, в результате чего люди упали с большой высоты. Помимо восьми погибших, около 30 человек получили ранения.
Причины обрушения пока неизвестны. Предположительно, трибуна могла обвалиться из-за большого скопления болельщиков на ней.
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