При обрушении трибуны стадиона в Бразилии погибли 8 человек (фото)

Восемь человек погибли в результате обрушения трибуны стадиона "Фонте Нова" (Fonte Nova) в городе Сальвадор на северо-востоке Бразилии, сообщает АР.

Инцидент произошел в воскресенье в конце футбольного матча второго дивизиона чемпионата Бразилии между местным клубом "Баия" (Bahia) и командой "Вила Нова" (Vila Nova).

На матче присутствовали более 60 тысяч человек. В концовке матча, завершавшегося в пользу "Баии", болельщики уже принялись праздновать победу. Неожиданно одна из трибун обвалилась, в результате чего люди упали с большой высоты. Помимо восьми погибших, около 30 человек получили ранения.

Причины обрушения пока неизвестны. Предположительно, трибуна могла обвалиться из-за большого скопления болельщиков на ней.

Лента.ру