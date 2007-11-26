Саакашвили: у Грузии есть реальный шанс войти в НАТО

У Грузии есть реальный шанс стать членом НАТО, если президентские выборы пройдут демократично, сказал в телеинтервью кандидат в президенты от правящей партии "Единое национальное движение" Михаил Саакашвили.

"У нас вполне конкретная ситуация. Если мы хорошо проведем выборы, если они будут признаны свободными и демократичными, и страна сохранит стабильность, то я уверен, и у меня есть основания так считать, у нас есть реальный шанс стать членом НАТО. Когда мы вступим в альянс, то, конечно, если к тому времени будет СНГ, то мы выйдем оттуда автоматически", - сказал он.

По словам Саакашвили, в НАТО есть разные мнения насчет того, должна быть Грузия членом альянса или нет.

"С одной стороны к Грузии есть симпатии, но с другой стороны, члены альянса не хотят проблем с Россией. Россия поставила вопрос как ультиматум и заявила, что если Грузия станет членом НАТО, то это будет равносильно разрыву всяких отношений с Западом", - сказал Саакашвили.