Обаме прислали письмо с угрозами и подозрительным порошком

Подозрительное письмо было обнаружено в четверг, 30 мая, до Белого дома оно дойти не успело. В нам находился некий порошок и записка: «То, что в этом письме, не сравнится с тем, что я припас для тебя». Полиция проверяет субстанцию, обнаруженную в послании, на наличие яда рицина.

О том, что Майкл Блумберг получил письма с угрозами, стало известно 29 мая. Одно из писем было адресовано лично Блумбергу, другое предназначалось для организации «Мэры против нелегального оружия», активным участником которой является Блумберг. По предварительным сведениям, письмах содержался рицин. Сведений об отравлении этим ядом кого-либо из полицейских или почтовых сотрудников не поступало. До Блумберга письма дойти не успели, сообщает Lenta.ru.

Блумберг отметил, что в связи с письмами не собирается менять свою позицию в вопросе ужесточения законов об оружии, передает Agence France-Presse. О реакции Барака Обамы на инцидент не сообщалось.

Письма с рицином отправляют в адрес американских чиновников не впервые. В адрес Обамы, а также сенатора Роджера Уиккера и судьи Сэди Холланд уже направлялись подобные письма. Обвинения в рассылке писем с угрозами и ядом были предъявлены жителю штата Миссисипи Эверетту Датчке.