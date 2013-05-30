Посол просит пустить украинцев в Марокко без виз

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

В ходе встречи посла с директором консульского департамента МИД Марокко М.Эль Буазауи также отмечалась целесообразность отмены виз для украинских туристов, говорится в сообщении.

Украинский посол также выразил благодарность за решение марокканских органов власти упростить порядок выдачи видов на жительство гражданам Украины, которые постоянно проживают в Марокко.