Посол просит пустить украинцев в Марокко без виз
01:44, 30 мая 2013Мир
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Посол Украины в Марокко Ярослав Коваль обратился к марокканским органам власти с просьбой оптимизировать процедуру выдачи туристических виз для граждан Украины в связи с открытием в июне прямого чартерного авиасообщения Киев – Агадир.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.
В ходе встречи посла с директором консульского департамента МИД Марокко М.Эль Буазауи также отмечалась целесообразность отмены виз для украинских туристов, говорится в сообщении.
Украинский посол также выразил благодарность за решение марокканских органов власти упростить порядок выдачи видов на жительство гражданам Украины, которые постоянно проживают в Марокко.
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