Ураган "Барбара" обрушился на Мексику
00:44, 30 мая 2013Мир
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Ураган "Барбара"достиг в среду вечером тихоокеанского побережья Мексики и обрушился на страну в районе южных штатов Оахака и Чьяпас.
Еще до прихода урагана на сушу он унес жизни двух человек - 61-летний турист из США утонул, занимаясь серфингом неподалеку от порта Салина-Крус в Оахаке, а в районе города Пинотепа-Насьональ погиб молодой человек, унесенный потоком ливневой воды, передает РИА Новости.
Наибольшую опасность стихия, кроме Салина-Крус, сейчас представляет для населенного пункта Тонала в Чьяпасе. Спасательные службы рекомендуют принять наивысшие меры предосторожности жителям еще четырех штатов - Герреро, Веракрус, Табаско и Кампече при прохождении урагана по мексиканской территории.
Как отмечают метеорологи, "Барбара" лишь первый из 17 ураганов, которые ожидаются в Мексике в этом году.
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