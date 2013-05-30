Ураган "Барбара" обрушился на Мексику

Еще до прихода урагана на сушу он унес жизни двух человек - 61-летний турист из США утонул, занимаясь серфингом неподалеку от порта Салина-Крус в Оахаке, а в районе города Пинотепа-Насьональ погиб молодой человек, унесенный потоком ливневой воды, передает РИА Новости.

Наибольшую опасность стихия, кроме Салина-Крус, сейчас представляет для населенного пункта Тонала в Чьяпасе. Спасательные службы рекомендуют принять наивысшие меры предосторожности жителям еще четырех штатов - Герреро, Веракрус, Табаско и Кампече при прохождении урагана по мексиканской территории.

Как отмечают метеорологи, "Барбара" лишь первый из 17 ураганов, которые ожидаются в Мексике в этом году.