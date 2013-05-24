Кожара приветствует решение о демонтаже канатной дороги через Днестр

Решение принято сегодня в Одессе в рамках переговоров по Приднестровскому урегулированию в формате «5+2».

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается в сообщении, сегодня в рамках официального заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по Приднестровскому урегулированию», которое проходит в Одессе под председательством Украины, стороны подписали Протокольное решение о демонтаже подвесной канатной дороги (фуникулера) через реку Днестр в городах Рыбница и Резина.

Положительно оценивая принятое решение как касающееся безопасности населения, которое проживает на обоих берегах Днестра, Кожара назвал это «важным шагом сторон в направлении сближения их позиций».

23-24 мая с.г. Одессе под председательством Украины проходит второе в текущем году официальное заседание «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по Приднестровскому урегулированию».