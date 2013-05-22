Ватикан впервые опубликовал годовой финансовый отчет

19:47, 22 мая 2013
Мир
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Управление финансовой информации (FIA) Ватикана опубликовало первый в истории годовой финансовый отчет.

ватикан / Фото : goodlanding.ru

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на информацию, размещенную на сайте Святого престола.

В отчете отмечается, что FIA в прошлом году получило шесть сообщений о подозрительных операциях, из которых две были перенаправлены местным правоохранительным органам для расследования. Годом ранее агентство зарегистрировало всего одно сообщение о подозрительных операциях.

В отчете почти не упоминаются меры по борьбе с отмыванием средств и финансированием террористов. Ранее международные регуляторы финансового рынка рекомендовали Институту религиозных дел (IOR или банк Ватикана) осуществлять эти меры для того, чтобы организацию признали соответствующей международным стандартам. Также в отчете не содержатся данные о финансовых операциях банка.

FIA было создано в 2010 году и начало полноценную деятельность в апреле 2011 года. Ватикан создал эту организация для мониторинга денежно-кредитной деятельности своих учреждений, и в особенности банка. Таким образом Святой престол рассчитывал улучшить репутацию финорганизации, которую ранее неоднократно обвиняли в отмывании средств.

IOR отправил запрос в MONEYVAL (Экспертная группа Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег), которая провела несколько проверок банка. По итогам материалов этих проверок FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) должна определить, насколько банк Ватикана соответствует международным нормам прозрачности.

Банк Ватикана не ориентирован на получение прибыли, он создан преимущественно для обслуживания финансовых операций католической церкви.

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