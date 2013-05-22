Публикация о махинациях на Евровидении 2013 разозлила российских хакеров
22 мая редакция издания DELFI получила электронное письмо с требованием убрать с сайта ru.DELFI.lt статью о том, как организовано покупаются голоса на «Евровидении».
В письме, которое прислали с адреса shreder.tobias@yandex.com, было сказано:
«Уважаемые господа!
На вашем сайте по адресу http://ru.delfi.lt/news/live/pered-finalom-evrovideniya-pokupayut-golosa-litovcev-za-rossiyu.d?id=61417641 размещена статья, не отвечающая действительности.
Данный материал порочит имидж как страны (Россия), так и нашей соотечественницы Дины Гариповой.
Мы настоятельно рекомендуем вам удалить материал с сайта в течении одного часа.
В противном случае нами будут приняты радикальные меры в отношении вашего «средства массовой дезинформации».
Через час после получения этого письма портал DELFI стал недоступным. Глава отдела ИТ Кристиенас Шяулис сказал: «Это явная атака DDoS. Подключались из разных стран – Турции, России, Японии, Бразилии. Эти компьютеры объединены в так называемый ботнет. Атаку удалось отразить».
DELFI уже обратился в Кибернетическую полицию Литвы, которая попытается выяснить организаторов атаки. Также обратились в Службу регулирования связи, чтобы в будущем пресечь такие атаки.