Россия может ввести въезд для граждан СНГ по приглашениям

"Визовый режим, мне кажется, на сегодняшний день не совсем актуальным вариантом. Въезд по приглашениям со странами основного исхода иммигрантов РФ может быть рассмотрен", - сказал Ромодановский в среду журналистам, передает РИА Новости.



Он отметил, что это не простой вопрос, требующий дополнительной проработки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что поддерживает идею о введении визового режима с азиатскими странами, находящимися по соседству с Россией.