Россия может ввести въезд для граждан СНГ по приглашениям
14:18, 22 мая 2013Мир
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Глава Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ Константин Ромодановский не исключил возможности введения приглашений для граждан СНГ для въезда в Россию.
В России думают об ограничении въезда / Фото: visacenter.ru
"Визовый режим, мне кажется, на сегодняшний день не совсем актуальным вариантом. Въезд по приглашениям со странами основного исхода иммигрантов РФ может быть рассмотрен", - сказал Ромодановский в среду журналистам, передает РИА Новости.
Он отметил, что это не простой вопрос, требующий дополнительной проработки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что поддерживает идею о введении визового режима с азиатскими странами, находящимися по соседству с Россией.
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