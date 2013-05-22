Лидер КНДР Ким Чен Ын направил личного посланника в Китай

Чхве Ён Хэ, директор политбюро Корейской народной армии вылетел в китайскую столицу во главе делегации высших партийных и армейских должностных лиц с целью улучшить отношения с КНР в преддверии саммита Китай-США, по информации Agence France-Presse сообщает Lenta.ru.

Чхве Ён Хэ станет самым высокопоставленным лицом из Северной Кореи, посетившим Пекин с момента смерти предыдущего руководителя КНДР Ким Чен Ира в августе 2011 года. Сам Ким Чен Ын с тех пор в Китай не ездил.

Отношения между Пекином и Пхеньяном в последнее время ухудшились из-за игнорирования КНДР предупреждений Китая по поводу развития северокорейской ядерной программы. Хотя КНР и является главным дипломатическим защитником Северной Кореи, в последние месяцы Пекин согласился с Советом безопасности ООН относительно необходимости введения новых санкций против соседней страны.

Решение о введении санкций было принято после испытания баллистических ракет в декабре и ядерного оружия в феврале. Этот ход повлек за собой резкое ужесточение риторики северокорейских лидеров в отношении Южной Кореи, Японии и США.

В результате введения санкций Китай принял решение ввести ограничения на финансовые операции Пхеньяна на своей территории. Между тем именно деньги, получаемые или проходящие через КНР, являются основным источником финансирования ядерной программы Северной Кореи.

Дополнительные осложнения между Китаем и КНДР возникли после того, корейские пограничники на время задержали китайское рыболовное судно с экипажем из 16 человек. Инцидент вызвал взрыв негодования в китайском интернете. Миллионы пользователей призвали официальный Пекин занять жесткую позицию по отношению к Северной Корее.