Медведев не обижается, когда его называют Димоном

«Если совсем откровенно, меня вообще это не задевает. Есть вещи, которые мне не нравятся. Это понятно. Но когда меня в Интернете называют Димоном, это нормально абсолютно, по-человечески. Там же среда такая... Ну что, Димон? Меня так и в детстве называли», — заявил глава российского правительства.

По его словам, впрочем, среди чиновников принято называть друг друга по имени с отчеством. «У нас, конечно, свои традиции в обращении — Дмитрий Анатольевич, Владимир Владимирович. Это еще с давних времен. Считалось, что, если ты к кому-то обращаешься по отчеству, это означает, что ты очень уважаешь человека», — рассказал премьер-министр, сообщает Lenta.ru.

В конце марта пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова заявила, что ее расстраивает, когда начальника называют Димоном в интернете. «Он вам не „Димон“. Он — председатель правительства», — говорила Тимакова.

Кроме того, она рассказывала, что самого Дмитрия Медведева расстраивает необоснованные критические выступления в интернете и «общее бытовое хамство». Сам премьер говорил, что на заре своей политической карьеры он был более чувствительным к выпадам пользователей, однако потом научился сдерживаться.

Дмитрий Медведев со времен президентства ведет твиттер. Кроме того, у него есть блог в «Живом журнале», страница «Вконтакте» и Instagram.