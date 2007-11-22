Парламент Грузии внес изменения в Избирательный кодекс

Парламент Грузии сегодня в третьем, окончательном чтении внес ряд изменений в Избирательный кодекс страны. Как пояснил вице-спикер парламента Михаил Мачавариани, нововведения направлены на проведение в стране демократичных и прозрачных выборов. В частности, меняется принцип комплектации Центральной избирательной комиссии (ЦИК): из 13 членов ЦИК 6 будут представлять рейтинговые политические партии страны, преодолевшие 4-процентный барьер на последних выборах в парламент. Кроме того, для утверждения решений ЦИК отныне необходимо две трети голосов членов комиссии, а не простое большинство.

Наиболее важным изменением в Избирательном кодексе является снижение барьера для членства в парламенте с 7 до 5%.

Помимо этого парламент отказался от проведения в стране мажоритарных выборов, отдав предпочтение регионально-пропорциональным выборам.

Либеральные изменения коснулись также процесса мониторинга выборов наблюдателями. Если раньше зона мониторинга ограничивалась конкретными участками, теперь ареал мониторинга не ограничен.

Исход выборов, согласно новому закону, будут решать действительные бюллетени. Упрощается и регистрация списков сторонников кандидатов в президенты. В случае, если в них будут обнаружены погрешности, ЦИК даст возможность их исправления, чего не было предусмотрено прежним законодательством.