Победители выборов в Польше завтра подпишут коалиционную декларацию

Партия "Гражданская платформа" (Platforma Obywatelska, РО) и "Польская крестьянская партия" (Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL), входящие в правящую правительственную коалицию в Польше, перед выступлением нового премьер-министра страны Дональда Туска (Donald Tusk) в парламенте 23 ноября подпишут коалиционную декларацию, сообщил журналистам сам Туск.

"Это будет короткий текст (коалиционная декларация), что указывает на то, что между участниками коалиции нет больших различий. Мы доверяем друг другу", - сказал Туск.

Новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском было приведено к присяге 16 ноября.

Новый премьер-министр страны выступит с программной речью в Сейме. Дебаты сторонников и противников нового правительства, как ожидается, продлятся восемь часов. После чего, как ожидается, депутаты проголосуют вотум доверия новому коалиционному правительству.