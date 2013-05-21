В Нью-Йорке тысячи людей вышли на акцию из-за убийства гея

Об этом пишут «Подробности» со ссылкой на ряд иностранных СМИ.

Демонстранты несли с собой радужные флаги и скандировали: ”Гомофобия должна уйти”.

Среди участвующих в акции отметилась спикер нью-йоркского городского совета Кристин Куинн, а также Эди Виндзор, который требует признания за гомосексуальными парами тех же прав, что и за гетеросексуальными. Его иск сейчас находится в Верховном суде.

Поводом к протесту стал инцидент, произошедший 18 мая в районе Гринвич-Вилидж. 32-летний темнокожий гей Марк Карсон подвергся оскорблениям со стороны 33-летнего Элиота Моралеса. В результате конфликта Моралес выстрелил Карсону в голову, от чего тот скончался.

Моралес был задержан, ему предъявили обвинение в убийстве из-за ненависти.

В последние месяцы несколько штатов США приняли законы, легализующие гомосексуальные браки. Нью-Йорк стал одним из первых таких штатов, приняв соответствующее решение в 2011 году.