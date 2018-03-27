Белорусская оппозиция: разам нас багата

В Беларуси объявлены предварительные итоги голосования по выборам президента. Как сообщила председатель белорусской ЦИК Лидия Ермошина, ошеломляющая победа досталась действующему президенту Александру Лукашенко, за которого проголосовали 82,6% избирателей. После этого объявления зал взорвался бурными аплодисментами. Поаплодировали себе председатель и секретарь ЦИК. Что несколько озадачило иностранных журналистов… Но это было только начало. Пресс-конференция победителя, которая длилась более двух часов, прерывалась овациями несколько десятков раз. Войдя в зал, Лукашенко не стал подбирать достойного эпитета своей победы (в 2001 году, когда за него проголосовали 75,65% избирателей, он назвал свою победу «элегантной»). На этот раз главным для него было другое: «Революция, о которой так много говорили, а кое-кто и готовил ее, в Беларуси провалилась. Иначе и быть не могло» (бурные аплодисменты).

Однако сопротивление только начинается – позади первая ночь на 11-тиградусном морозе.

17 марта 2006 года. Поезд «Киев-Минск»

«Белорусский народ самостоятельно определит свою судьбу и покажет, кто в доме хозяин» (А.Лукашенко).

Видимо, именно поэтому на внешних границах, особенно на украинском направлении, в эти дни был введен усиленный режим контроля. В обычные дни, граждане Украины могут въезжать в Беларусь по внутренним паспортам – без отметок о въезде-выезде. В этот раз правила изменились: штампы проставлялись во внутренних паспортах, задавались вопросы о цели визита, проверка иностранных граждан осуществлялась по специальным спискам. Количество проверяющих определить было сложно: сначала возле каждого купе останавливались люди в штатском, прислушиваясь к разговорам пассажиров, потом таможенники проверяли ручную кладь и скрученные матрасы, и только затем - погранконтроль. Ощущение, что въезжаешь в закрытую зону. По рации послышалось: «Всех иностранных граждан по списку выводить на таможенный досмотр». Как потом выяснилось, это были граждане Дании, Эстонии, Литвы, Германии и Словакии, которые планировали проводить опросы избирателей на выходе из избирательных участков. Поезд простоял 40 минут, но пассажиры с таможенного контроля в поезд не вернулись.

18 марта 2006 года. За день до голосования

Минск безлюден. Торжественно открывается Информационный центр ЦИК во Дворце республики на Октябрьской площади. Кандидаты в президенты Александр Милинкевич и Александр Козулин подписывают совестное заявление, в котором выражают недоверие ЦИК и требуют ее роспуска. Вечером концерт белорусских рок-музыкантов под названием «За свободу!» в поддержку кандидата от объединенных демократических сил А.Милинкевича собирает около 3 тысяч человек.

19 марта 2006 года. День голосования

На участках – высокая явка избирателей. Улицы по-прежнему немноголюдны. Председатель ЦИК Ермошина благодарит за высокую явку избирателей. Официальные социологические службы уже в 11.00 обнародуют результаты экзит-пола - лидирует Лукашенко с 83,5%. Милинкевич называет эти цифры фальсификацией и давлением на избирателей, которые еще не проголосовали. ЦИК отмечает, что голосование проходит без эксцессов - без жалоб избирателей и замечаний наблюдателей. Министерство информации предупреждает СМИ о проведении после выборов дополнительного мониторинга по нарушениям ими избирательного законодательства. «Отдельные СМИ, которые осознанно допускали какие-то нарушения, могут поволноваться», - сказала первый заместитель министра информации Лилия Ананич, вместе с тем, исключив возможность закрытия газет. Отменяется пресс-конференция Милинкевича из-за угрозы его ареста. Однако кампания продолжается спокойно.

Первая неожиданность - обнародование данных голосования на закрытых участках: в медицинских учреждениях и военных частях. Лукашенко получает 92,2% поддержки против 2,9% у Милинкевича. Остальные кандидаты с трудом преодолевают 1%. В военных частях поддержка у действующего президента не просто ошеломляющая – 98,4%.

В это время на Октябрьской площади правоохранительные структуры устанавливают железные заслоны. ЦИК заявляет, что не знает, почему на площади собираются люди и чем они могут быть недовольны. В течение часа на площади уже собирается около 10 тысяч человек. Беспрецедентно много для Беларуси, которая не выходила на улицу больше 10 лет. Это стало второй неожиданностью, учитывая масштабы кампании запугивания, прошедшей накануне выборов: силовики пообещали считать террористом каждого, кто откликнется на призыв оппозиции и выйдет на площадь. Количество вышедших стало неожиданным даже для альтернативных кандидатов в президенты и их команд. Они оказались неподготовленными и не смогли удержать людей на площади. К тому же в какой-то момент внезапно началась снежная буря со снегом и сильным ветром. В толпе стали высказывать предположения о применении специальной снеготехники. Позже Лукашенко скажет, что на его стороне оказалась даже погода. Альтернативные кандидаты предлагают избирателям возложить цветы к памятнику Победы, разойтись, но собраться на площади на следующий день. Позже участников сопротивления государственные СМИ назовут отморозками, которые насмехались над белорусскими святынями, а телеканалы покажут, как участники акции прикуривали на площади Победы от Вечного огня.

Все разошлись. Власти успокоились – завтра не будет ничего и никого. Ближе к трем часам ночи, ЦИК обнародовала первые результаты, которые потом повторились при объявлении предварительных итогов. Лукашенко – первый, Милинкевич – второй, Гайдукевич – третий (при отсутствии агитационной кампании), Козулин – четвертый. Все, как и планировалось – один тур, экономия бюджетных средств.

20 марта 2006 года.

Объявление предварительных итогов голосования. Наблюдатели от СНГ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России заявляют об открытости, прозрачности и транспарентности выборов. Миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ отметила в ходе выборов как недостатки, так и положительные моменты, пообещав подготовить заключительный отчет через 6 недель. В это время Лукашенко проводит пресс-конференцию, на которой достается всем. Оппозиция, мол, пыталась разрушить его имидж, обнародовав подробности частной жизни президента, а некоторые ее представители сами просили их арестовать с освобождением 20 марта, чтоб отчитаться потом за полученные в Европе деньги. Украинские журналисты, которые были задержаны во время прямого телефонного включения в эфир, именно такого эффекта и хотели достигнуть. Европа, заявляя о введении экономических санкций против Беларуси, вводит их против своих европейских партнеров. Гаагский трибунал – конечно же, распустить. Запад и США должны воспринимать мир таким, каким он есть. «Если нас будут бить по щеке, мы тоже ударим», - сказал Лукашенко. В этот же день он объявил благодарность группе журналистов государственных СМИ «за освещение жизни страны на высоком профессиональном уровне и значительный вклад в развитие информационных технологий».

Вечером в 18.30 народ опять потянулся на площадь и уже не расходился до утра и на следующий день.

21 марта 2006 года. Минск. Октябрьская площадь.

На площади 19 палаток. В течение дня в них находится от 500 до 1 тысячи человек. Милиция не вмешивается в ход проведения акции, но задерживает людей, у которых при себе большие сумки, пакеты и коробки с продуктами питания. К вечеру – задержанных около 130 человек, над некоторыми из них прошли суды и в качестве меры наказания избран арест на 10 суток. Таким же образом были задержаны лидеры Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько и Александр Добровольский, главный редактор негосударственной газеты «Наша нива» Андрей Дынько. Спокойно только внутри толпы. Протест продолжается…