Саакашвили уточнил дату своей отставки

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ, который намерен участвовать в досрочных президентских выборах в начале января, уйдет в отставку 25 ноября.

Об этом сообщил начальник пресс-службы главы государства Вано НОНИАШВИЛИ. Ранее сообщалось, что М.СААКАШВИЛИ подаст в отставку 26 ноября, передает «Грузия Online».

«26 ноября Президент Грузии уже должен быть в отставке. В ближайшие несколько дней у М.СААКАШВИЛИ важные встречи со своими европейскими коллегами - президентами Польши и Литвы, которые будут находиться в Грузии во время празднования четырехлетней годовщины «революции роз» 23-24 ноября», - сказал В.НОНИАШВИЛИ.

По его словам, исходя из этого, главе государства еще предстоит выполнять свои официальные обязанности. После отставки Президента, согласно Конституции, полномочия главы государства автоматически переходят к спикеру парламента.

М.СААКАШВИЛИ после отставки начнет официальную предвыборную кампанию, чтобы баллотироваться на второй срок на выборах 5 января.