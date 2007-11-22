ЕС хочет превратить “утечку мозгов” в “циркуляцию”

Совет министров по общим делам и внешним отношениям ЕС отмечает необходимость быстрого внедрения понятной Европейской миграционной политики.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заключении Совета, принятом на заседании 19-20 ноября.

“Миграция, управляемая должным образом, может способствовать более тесным связям между странами происхождения, странами транзита и назначения, поможет ответить существующим и будущим потребностям рынка труда и будет содействовать развитию всех стран”, - отмечается в заключении Совета.

Совет министров призвал Еврокомиссию вместе со странами-членами ЕС в ходе диалогов с третьими странами продолжать усилия относительно интеграции вопросов миграции в национальные стратегии развития.

Совет также отметил необходимость защиты прав мигрантов, включая права на поиск пристанища и эффективную защиту перемещенных лиц.

“Возможности большей мобильности, включая хорошо управляемую миграцию и инициативы относительно циркулярной миграции, должны и в дальнейшем использоваться как средство обеспечения получения всеми участникам преимуществ”, - отмечается в заключении Совета министров.

Отдельное внимание европейские министры обратили на проблемы “утечки мозгов”, отметив необходимость превращения “утечки” в “прибыль от мозгов”, в том числе путем “циркуляции мозгов” в ключевых секторах, включая образование и охрану здоровья, а также избежания полного оттока интеллектуалов из ключевых секторов экономики как в странах происхождения мигрантов, так и в странах назначения.

Европейские министры призвали все заинтересованные стороны принять меры для облегчения перевода мигрантами своих заработков, в том числе путем удешевления и обеспечения безопасности денежных переводов.

Вместе с тем министры обратили внимание на необходимость дальнейшего развития стран происхождения мигрантов и проведения Европейской миграционной политики согласованно с содействием развитию менее развитых стран мира. Ради этого Совет министров предлагает использовать такие финансовые инструменты как “Тематическая программа миграции и пристанища”, Инструмент сотрудничества по развитию, Инструмент для стабильности, Инструмент европейского соседства и партнерства, Инструмент помощи перед обретением членства в ЕС и Европейский фонд развития.

Министры еще раз выразили поддержку Глобальному подходу к миграции, который фокусировался на Африке и странах Средиземноморья, и предложению относительно расширения Глобального подхода на восточные и юго-восточные регионы, соседние с ЕС.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Европейский Совет (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) приветствовал расширение Глобального подхода к миграции на страны-соседи Востока и Юго-Востока.

Еврокомиссия предложила расширить Глобальный подход к миграции на страны Востока 16 мая этого года. Глобальный подход, в частности, предусматривает привлечение легальной временной рабочей силы. Предусматривается, что для этого в третьих странах будут создаваться информационные центры, где можно будет получить информацию о возможности временного трудоустройства в странах-членах ЕС, а также пройти курсы повышения квалификации, в том числе языковой, в случае необходимости.

Для организации таких центров будут подписываться специальные соглашения о партнерстве с заинтересованными странами.

Глобальный подход к миграции был принят в 2005 году для стран Африки и Средиземноморья. Сейчас Еврокомиссия предлагает расширить его на Турцию, страны Западных Балкан, восточные страны, которые принимают участие в Европейской политике соседства (Украина, Молдова, Беларусь), страны Южного Кавказа (Армения, Азербайджан и Грузия) и на Российскую Федерацию. Кроме того, в будущем этот Глобальный подход может быть расширен и на страны Ближнего Востока и Азии.

23 октября Еврокомиссия представила новые предложения относительно миграции, в частности, относительно возможности внедрения “голубой карты” сроком на 5 лет для высококвалифицированных мигрантов, а также относительно обеспечения прав мигрантов на уровне с правами рабочих – граждан стран-членов ЕС.

Состоянием на январь 2006 года общее количество выходцев из третьих стран в ЕС составляло 18,5 млн. человек или около 4% всего населения ЕС. Еврокомиссия планирует привлечь в ЕС еще 20 млн. мигрантов на протяжении ближайших 20 лет.