Путин одобрил идею Жириновского о гражданстве для переселенцев на Дальний Восток

Как сообщает РИА "Новости", в ходе встречи Путина с лидерами думских фракций в среду Жириновский предложил предоставлять "русским переселенцам" гражданство "не через 8 лет, не через 5, а сразу: приехал - и гражданин РФ, но не уезжай, живи там 10 лет".

"Это вариант, нужно продумать до деталей, это хорошее предложение", - сказал Путин.

Кроме того, Жириновский в качестве одной из мер развития региона предложил отменить на Дальнем Востоке призыв в армию. По его мнению, в этом случае в регион поедет молодежь, которая уклоняется от армии, а молодежь необходима для развития региона.

"Нужно предпринимать больше усилий для развития этого региона, но отменять призыв в армию - спорное предложение",- сказал Путин.