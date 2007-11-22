FT: Путин высказался против Запада, используя «нелитературные выражения»

08:01, 22 ноября 2007
Мир
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Президент РФ обвиняет в заговоре

Владимир Путин во время открытия VIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2007 в Жуковском (Московская обл., Россия). 21 августаНа многотысячном форуме сторонников курса президент России Владимир Путин обвинил страны Запада в заговоре с целью ослабить страну и ввергнуть ее в хаос. Как пишет газета The Financial Times, во время своего выступления Путин использовал резкие и «нелитературные выражения», которые стали его фирменным стилем. Однако, несмотря на резкие выпады российского лидера в адрес Запада, аналитики считают, что речь Путина была направлена, главным образом, на аудиторию внутри страны. 

Газета.ру

 

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