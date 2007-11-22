FT: Путин высказался против Запада, используя «нелитературные выражения»

На многотысячном форуме сторонников курса президент России Владимир Путин обвинил страны Запада в заговоре с целью ослабить страну и ввергнуть ее в хаос. Как пишет газета The Financial Times, во время своего выступления Путин использовал резкие и «нелитературные выражения», которые стали его фирменным стилем. Однако, несмотря на резкие выпады российского лидера в адрес Запада, аналитики считают, что речь Путина была направлена, главным образом, на аудиторию внутри страны.

Газета.ру