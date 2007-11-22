Украинцы в Польше требуют возвращения ”Народного Дома” в Перемышле

Союз украинцев в Перемышле (Подкарпатске воеводство Польши) обратился с открытым письмом к городской власти Перемышля, в котором просит вернуть в их собственность "Народный Дом", расположенный по ул. Костюшка.

Как передает корреспондент УНИАН, спор относительно "Народного Дома" продолжается уже длительное время. Дом построило 1904 году украинское меньшинство за счет собственных взносов. После Второй мировой войны дом оказался в государственной собственности Польши, а позже - в собственности органов самоуправления. Украинцы считают, что дом уже давно должен к ним вернуться, поскольку городская власть Перемышля вообще не занимается зданием.

Как прокомментировала журналистам председатель Союза украинцев в Перемышле Мария ТУЦКА (Maria Tucka), "большинство домов изменили покрытие, фасады, в этом доме не проводится никаких работ. Нам связали руки, поскольку мы не владельцы и не можем просить выделить средства, а город таких средств не выделяет".

Заместитель городского председателя Перемышля Вьеслав ЮРКЕВИЧ (Wiesіaw Jurkiewicz) объясняет, что по этому делу советники города уже приняли соответствующую резолюцию. Были проведены переговоры с представителями польского правительства и послом Украины. Однако без решения на уровне правительств спорный вопрос не решить: "Это не локальная проблема. Это вопрос, требующий государственного регулирования и причастности государственной казны”. “По юридическим причинам город Перемышль не может дарить недвижимость такому субъекту," - отметил В.ЮРКЕВИЧ.

Союз украинцев считает, что правила позволяют городу передать дом, но не хватает желания. Решением Повитового инспектора строительного надзора смотровой зал дома не разрешено использовать. Поэтому городская власть рассчитывает, что новое правительство решит эту проблему и ремонтом займется новый владелец, вероятно, Союз украинцев.