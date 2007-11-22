НАТО намерен задействовать украинских вертолетчиков в Афганистане

НАТО планирует арендовать российские и украинские вертолеты с экипажами для использования в Афганистане, сообщает ИТАР-ТАСС.

Альянс заинтересован в аренде 20 вертолетов Ми-17 и некоторого числа тяжелых вертолетов Ми-26 гражданских авиакомпаний России и Украины для тыловых перевозок, с тем, чтобы снизить риск гибели собственных машин.

В настоящее время альянс ведет переговоры с авиакомпаниями. НАТО готов выделять на аренду 20 Ми-17 сто миллионов долларов в год, тогда как авиакомпании, по оценкам специалистов, потребуют 100 тысяч долларов в неделю за один вертолет, что составит в итоге несколько большую сумму.

В 2006 году в Афганистане было повреждено или сбито 37 самолетов и вертолетов. Также зафиксировано 130 случаев, когда гранаты РПГ пролетели на небольшом расстоянии от машин, 203 случаев недолета ракет. В последнее время боевики в Афганистане начали использовать переносные ЗРК. В 2006 году с помощью них было уничтожено два вертолета.