Число жертв взрывов в Турции возросло до 40, более 100 человек ранены

Как передает РИА Новости, ранее сообщалось о 18 погибших и более 22 раненых.

По словам Гюлера, состояние 29 раненых оценивается как крайне тяжелое.

Два взрыва прогремели в городе Рейханлы юго-восточной турецкой провинции Хатай. По предварительным данным, два заминированных автомобиля взорвались у здания мэрии и в промышленном районе.

Телеканал демонстрирует кадры масштабных разрушений. Находившиеся в эпицентре взрывов здания полностью разрушены. Над городом поднимаются клубы дыма. В Рейханлы направлены два спасательных самолета и несколько вертолетов.

Находящийся с визитом в Германии министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу заявил, что взрывы могли быть провокацией.

«Хаос, происходящий извне, отражается и на Турции. Возможно, это провокация. Есть много сил, которые бы хотели нарушить покой в нашей стране. Раньше Турция также сталкивалась с множеством провокаций, но мы всегда с ними боролись и будем бороться и дальше», - заявил Давутоглу журналистам и призвал сограждан к бдительности в непростое для Турции время.

В связи со взрывами задержаны пять человек, трое из которых - граждане Сирии.