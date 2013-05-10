Женщинам разрешили молиться у Стены плача в Иерусалиме

Ранее исполнять религиозные обряды в этом месте им запрещалось.

Многочисленные протесты организации “Женщины Стены” увенчались успехом. Верховный суд Израиля принял решение, уравнивающее женщин и мужчин в этом праве молиться у Стены плача, сообщает Еuronews. Судебный вердикт вызвал резкие протесты в среде ортодоксальных групп.

Вот что в этой связи сказала депутат Кнессета Мири Регев: “Я приехала сюда, чтобы посмотреть, что происходит. Как председателю комитета в Кнессете, который отвечает за святые места, и как традиционной женщине, мне странно наблюдать за другими женщинами, завернутыми в мужские талиты. С другой стороны, я понимаю, что все граждане государства Израиль хотят молиться в местах, которые являются священными для всех”.

Несмотря на то, что за порядком во время молитвы у Стены плача следили усиленные наряды полиции религиозные ортодоксы бурно выражали свой протест. В женщин и полицейских полетели яйца, бутылки, мешки с мусором, также протестующие называли стражей порядка нацистами. Несколько наиболее разбушевавшиеся ортодоксы были арестованы.