Великобритания отзывает из Ливии часть дипмиссии

Часть персонала британского посольства в Ливии подлежит временному отзыву в связи с нестабильной ситуацией, сохраняющейся в этой североафриканской стране.

Об этом сообщили сегодня в МИД Великобритании, передает ИТАР-ТАСС.

"С учетом усиливающейся политической нестабильности в Ливии с точки зрения безопасности, британское посольство временно выводит небольшое число своих сотрудников", - указывается в заявлении Форин оффиса. В документе указано, что дипмиссия продолжит работу в обычном режиме.

В последние недели в ливийской столице не прекращаются выступления вооруженных отрядов бывших революционеров. На прошлой неделе они заблокировали здания ряда министерств, потребовав очистить органы государственной власти от чиновников, связанных с прежним режимом Муамара Каддафи.

Поскольку правительственные силовые структуры в Ливии состоят во многом из бойцов бывших повстанческих формирования, власти не имеют полноценного контроля над ними. В последние недели конфликт между временными властями и силовиками заметно обострился.