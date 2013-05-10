Акция «Лукашенко, Puck You!» началась в Европарламенте

Как сообщается на официальной странице Мигальского, акция приурочена к съезду Международной федерации хоккея (IIHF), который пройдет с 16 по 19 мая в Стокгольме, информирует Лента.ру.

«Мы не согласны, что такие крупные спортивные мероприятия пройдут в последней диктатуре Европы», — говорится на страничке депутата. По мнению организаторов акции, нынешнее обращение к IIHF и ее президенту Рене Фазелю — это последний шанс добиться переноса турнира в другую страну.

В рамках акции 18 мая офис Мигальского совместно со шведской правозащитной организацией Östgruppen организует пикетирование офиса IIHF в Стокгольме. Помимо этого, в Facebook создана специальная группа, где каждый может высказаться по данному вопросу.

Ранее с требованием лишить Беларусь права на проведение чемпионата мира по хоккею неоднократно выступали различные правозащитные организации и политики.

Сам президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в свое время, что республика «этот чемпионат мира заслужила, она его выстрадала», а лишение ее турнира станет, по словам президента, ударом по имиджу IIHF, «а может, по всему мировому спорту».