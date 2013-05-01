По делу о взрывах на Бостонском марафоне задержаны еще трое подозреваемых

18:51, 01 мая 2013
Мир
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Полиция Бостона сообщает, что трое новых подозреваемых задержаны по делу о теракте на марафоне.

Фото: twitter.com/JimArmstrongWBZ

Полиция Бостона сообщила о задержании трех новых подозреваемых по делу о теракте на марафоне, сообщает полиция в своем микроблоге в Twitter.

По информации CNN, задержание произвело ФБР.

Полиция не сообщила, когда были задержаны обвиняемые, как они связаны со взрывами и их предполагаемыми организаторами - братьями Тамерланом и Джохаров Царнаевыми.

РИА Новости

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