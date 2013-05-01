По делу о взрывах на Бостонском марафоне задержаны еще трое подозреваемых
18:51, 01 мая 2013Мир
2272
Полиция Бостона сообщает, что трое новых подозреваемых задержаны по делу о теракте на марафоне.
Задержание произвело ФБР. Фото: twitter.com/JimArmstrongWBZ
Полиция Бостона сообщила о задержании трех новых подозреваемых по делу о теракте на марафоне, сообщает полиция в своем микроблоге в Twitter.
По информации CNN, задержание произвело ФБР.
Полиция не сообщила, когда были задержаны обвиняемые, как они связаны со взрывами и их предполагаемыми организаторами - братьями Тамерланом и Джохаров Царнаевыми.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter