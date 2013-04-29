Школьник в США пытался застрелиться прямо на уроке
21:59, 29 апреля 2013Мир
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Ученик одной из школ американского штата Огайо сегодня совершил попытку самоубийства на глазах своих одноклассников, он остался жив и госпитализирован.
Выстрел из пистолета прогремел во время первого урока / Фото: oratert.com
Как передает РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на школьное руководство.
По словам представителя школы для мальчиков LaSalle города Цинциннати, Грега Тэнкерсли, выстрел из пистолета прогремел во время первого урока.
Как сообщают СМИ, мальчик выстрелил себе в голову. О возможных причинах этого поступка не сообщается.
"Сейчас он борется за свою жизнь", - сообщил Г.Тэнкерсли. По его мнению, ребенок не намеревался причинять вред окружающим.
Полиция города выясняет, как пистолет попал в руки школьника.
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