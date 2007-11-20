Франция и Англия помогут друг другу строить авианосцы

Французские и британские судостроители будут сотрудничать в постройке авианосцев нового поколения, сообщает Defense Aerospace.

Соглашение о сотрудничестве было подписано представителями крупнейших британских и французских судостроительных предприятий - BAE Systems, VT Shipbuilding, Thales Naval и Babcock Support Services с британской и DKNS и Aker Yards с французской стороны.

Проект нового авианосца, получивший в Великобритании индекс CVF а во Франции - PA2, является плодом совместной разработки. Французский вариант авианосца, рассчитанный на базирование истребителей с нормальным взлетом/посадкой, отличается более крупными размерами по сравнению с британским, на котором планируется использовать самолеты вертикального взлета и посадки F-35.

Строительство новых кораблей для ВМС Франции и Великобритании начнется в 2008 году. К 2015 году британский флот должен получить два, а французский - один авианосец нового поколения.

Лента.ру