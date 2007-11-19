Иран считает, что США обманули Украину

Иран готов сотрудничать с Украиной в вопросе обмена информацией в ядерной области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Украине Сейед Муса КАЗЕМИ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Наши цели в ядерной сфере являются мирными, и мы готовы к сотрудничеству с любой дружественной нам страной в плане обмена информацией в ядерной сфере», - сказал С.КАЗЕМИ

По его словам, украинцы за несколько лет работы на строительстве Бушерской АЭС приобрели соответствующий опыт.

Он выразил убеждение, что обещания США, которые были даны Украине после отказа от сотрудничества в строительстве Бушерской АЭС, не были выполнены.

Как сообщалось, в свое время Украина отказалась от контракта на строительство Бушерской АЭС в Иране. После этого был начат проект «Харьковская инициатива» при поддержке США. В Вашингтоне было принято решение о финансировании работ по технико-экономическому обоснованию и модернизации системы теплоснабжения Харькова, на что выделено 535 тыс. дол. Дальнейшее сотрудничество предусматривает реализацию масштабного проекта повышения энергоэффективности теплообеспечения города и привлечение инвестиций на сумму свыше 170 млн. дол.

Как сообщала иранская сторона, на строительстве этой АЭС работали около тысячи украинских специалистов по контрактам российских компаний.