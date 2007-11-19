Грузинская оппозиция возобновляет акции протеста

Грузинская объединенная оппозиция приняла решение возобновить акции протеста с требованием свободы слова и возобновления работы телекомпании "Имеди".

Как передает агентство «Новости-Грузия», об этом лидер Партии народа Коба ДАВИТАШВИЛИ заявил на пресс-конференции Национального совета объединенной оппозиции, которая проходила сегодня перед зданием муниципалитета Тбилиси.

"Национальный совет объединенной оппозиции - Единого народного движения принял решение 25 ноября в Международный день против насилия провести многолюдную манифестацию, которая начнется в 14.00 на площади Рике и завершится перед парламентом Грузии. Требования остаются неизменными - защита свободы слова и безусловное возобновление работы телекомпании "Имеди", - заявил К.ДАВИТАШВИЛИ.

Лидер Партии народа призвал тбилисцев и всех граждан Грузии собраться в этот день на площади Рике с тем, чтобы "манифестацией продемонстрировать правительству, что борьба не прекращалась".