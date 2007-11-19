Грузинская оппозиция прекращает диалог с властями

Коалиция оппозиционных партий Грузии в понедельник заявила о прекращении диалога со спикером парламента Нино Бурджанадзе по выходу из политического кризиса в стране, сообщил журналистам член движения "За единую Грузию" Гиоргий Тортладзе.

"Власть не идет ни на одну уступку. Мы требуем возобновления работы телекомпании "Имеди" и освобождения задержанных 7 ноября участников митинга. Но ни по одному из этих вопрос уступок нет", - сказал он.

По словам Тортладзе, у оппозиции ничего не остается, кроме того, чтобы "вновь выйти на митинги". "Власти только создают видимость того, что ведут диалог и идут на уступки. На самом деле поправки в избирательный кодекс в результате этого диалога сделали закон еще более запутанным", - считает он.

Другой член коалиции оппозиционных партий, лидер партии "Картули даси" Джонди Багатурия в беседе с журналистами заявил, что оппозиция использует все методы политической борьбы, которые гарантированы конституцией. "Мы будем применять все методы, которые предусмотрены конституцией для ведения политической борьбы. Мы не исключаем, что это могут быть митинги и акции", - сказал он.

Представители правящей партии в парламенте Грузии расценивают заявления оппозиции о прекращении диалога "очередной пиар-акцией". "Власть ведет диалог по всем темам, которые волнуют оппозицию. Мы идем на разумные уступки ради сохранения стабильности", - сказал журналистам участник переговорного процесса со стороны правящей партии "Единое нацдвижение" депутат Павел Кублашвили.

Сегодня перед зданием тбилисской мэрии лидеры оппозиционных партий проведут брифинг, где раскажут о своих планах действий на ближайшие две недели.

В состав оппозиционной коалиции входят девять партий и движений - "Свобода" (лидер Константин Гамсахурдия), "Национальный форум" (Каха Шартава), "Картули даси" (Джонди Багатурия), Консервативная партия (Звиад Дзидзигури), "За единую Грузию" (Константин Гунцадзе), "Путь Грузии" (Саломе Зурабишвили), "Мы сами" (Паата Давитая), Республиканская партия (Давид Усупашвили), "Партия народа" (Коба Давиташвили).

РИА Новости