Вопрос о покупках ЕС нефти у сирийской оппозиции вызвал негодование России

Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Я думаю, что они (Лавров и Керри) обсудят всю проблематику сирийского кризиса, в том числе и этот аспект (вопрос о поставках нефти)", - сказал дипломат РИА "Новости".

"Мы рассчитываем, что это будет предметный и конструктивный разговор", - добавил он.

Также глава комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов заявил, что решение ЕС приобретать нефть у сирийской оппозиции осложнит путь к диалогу.

"С политической точки зрения все предельно ясно: не только поставки оружия, не только оказание массированной политической поддержки, но и экономически Запад сейчас собирается поддерживать противников (президента Сирии) Башара Асада для того, чтобы создать некий устойчивый "ручеек" поступлений средств в их бюджет... Я считаю данный шаг ЕС недальновидным. Он только усугубит климат внутрисирийского взаимного непонимания и еще больше осложнит путь к диалогу между правительством и оппозицией в Сирии", - заявил Маргелов.

Как известно, в понедельник совет ЕС решил смягчить санкции в отношении импорта нефти из контролируемых повстанцами районов Сирии. Компаниям стран ЕС теперь разрешается приобретать нефть у сирийских повстанцев, а также инвестировать и продавать оборудование для нефтедобычи в Сирии.