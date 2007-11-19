Франция рассчитывает на скорейшее принятие иммигрантской хартии ЕС

Франция намерена прилагать усилия к тому, чтобы единая хартия об иммигрантах ЕС была принята Евросоюзом до конца 2008 г. Париж рассчитывает, что принятие документа, который станет первым шагом в правовом урегулировании вопроса о визовом режиме, политики натурализации иммигрантов и других вопросов миграционной политики в ЕС, состоится во второй половине 2008 г., когда Франция будет председательствовать в Евросоюзе. С таким заявлением выступил французский премьер Франсуа Фийон, передает Reuters.

"Европа столкнулась с регулярно усиливающимися иммиграционными волнами. У нас есть законодательные нормы свободного передвижения в рамках Шенгенской зоны, но теперь мы должны идти дальше и принять общие правила, касающиеся, например, вопроса натурализации иммигрантов, а также других вопросов иммиграционной политики", - сказал Ф.Фийон.

Франция крайне обеспокоена вопросами иммиграционной политики, поскольку в этой стране наряду с Германией один из самых высоких иммиграционных коэффициентов в Европе. Наплыв иммигрантов уже стал для Франции обоюдоострым оружием, так как, с одной стороны, приезжие являются для страны основным источником рабочей силы, а с другой, представляют потенциальную угрозу общественной стабильности в условиях недостаточной ассимиляции.