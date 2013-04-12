В Грузии посреди тоннеля горит грузовик с 30 тоннами армянского коньяка
09:48, 12 апреля 2013Мир
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Трейлер, перевозящий 30 тонн коньяка из Армении, горит в тоннеле "Руис" на центральной автодорожной магистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.
Причиной возгорания могла стать неисправность грузовика / фото : facebook, SaakashviliMikheil
Об этом по информации местного телевидения сообщает РИА Новости.
Как сообщил руководитель пожарной службы Горийского района Мамука Имерлишвили, в тоннеле отключена электроэнергия, на месте работают сотрудники спасательной службы и пожарные бригады.
По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность грузовика.
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