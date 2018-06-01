Прерванный полет: третья годовщина национальной трагедии Польши

Весенним субботним утром, три года назад, при заходе на посадку на аэродром «Смоленск-Северный» потерпел крушение самолет Ту-154. Беспрецедентным это событие стало после сообщения, что на его борту находилось все руководство Польши. Польский президент Лех Качинський со своей супругой Марией, военными, вице-спикерами парламента, заместителем министра иностранных дел, главой Национального банка и другими политиками и чиновниками летел в Катынь на траурные мероприятия, посвященные семидесятой годовщине расстрела органами НКВД польских офицеров. Туман и плохая видимость привели к тому, что самолет «не дотянул» до взлетно-посадочной полосы каких-то 400 метров, зацепился за верхушки деревьев и разбился. Погибли все, кто находился на борту: 8 членов экипажа из авиаотряда президента и 88 пассажиров.

Польша была потрясена трагедией, в стране объявили семидневный общенациональный траур. 17 апреля в Варшаве состоялась церемония прощания с погибшими, а 18 апреля супругов Качинських похоронили в Кракове. Соболезнования польскому народу выразили руководители многих государств. Однако прилететь на похороны смогли далеко не все в связи с закрытием воздушного пространства из-за облака пепла над Европой, организовавшегося в результате извержения вулкана в Исландии.

Гибель «верхушки» польского государства повлекла за собой политический кризис в стране. Согласно Конституции Польши, маршал Сейма Бронислав Коморовский временно взял на себя обязанности главы государства. Досрочные президентские выборы были назначены на 20 июня 2010 года. После второго тура (4 июля 2010 года) и сокрушительного поражения Ярослава Качинського (родного брата погибшего президента), страну возглавил Бронислав Коморовский.

Расследование

Параллельно с объявлением траура в Польше и России, оба государства начали расследование катастрофы. В январе 2011 года Международный авиационный комитет (МАК) представил окончательный доклад с результатами. Российская сторона возложила всю ответственность за крушение самолета на польских пилотов. В частности, главной причиной катастрофы эксперты назвали решение пилотов не уходить на запасной аэродром. Кроме того, в МАК заявили, что выявили недостатки в обеспечении полета (мол, сам Качинський заставил генерала Анджея Бласика повлиять на пилотов и посадить самолет побыстрее) и подготовке экипажа.

Польская сторона лишь частично согласилась с выводами МАК. Официальный рапорт поляков назвал основной причиной трагедии ошибки пилотов, которые неправильно оценили высоту, на которой находились, и шли слишком низко к земле, где самолет крылом зацепил дерево. А также подтвердил факт, что экипажу мешали посторонние лица из числа пассажиров (директор дипломатического протокола польского МИДа Мариуш Казана и командующий Воздушными силами Польши Анджей Бласик). Позже уполномоченный представитель Польши Эдмунд Клих оправдал их пребывание в кабине пилотов тем, что самолет президента был военным, поэтому на него не распространялись правила гражданской авиации, запрещающие пребывание посторонних в кабине пилота.

Впрочем, в польском докладе по результатам расследования содержались и нелицеприятные для российской стороны вещи. Во-первых, поляки заявили, что аэродром не предоставил ТУ-154 безопасных условий для полета. Во-вторых, радиолокационная система могла работать неправильно, отчего диспетчеры могли давать экипажу неверные указания (все время подтверждали правильность курса, хотя на самом деле самолет им не следовал).

Теракт?

В 2012 году появилась иная версия авиакатастрофы. Химики якобы нашли на сидениях самолета тротил. Главными сторонниками этой версии выступили представители консервативной политической партии Польши «Право и справедливость» (лидер — Ярослав Качинський). Политики ПИС выразили уверенность, что причиной трагедии стало специально организованное покушение. Мол, Лех Качинський создавал проблемы для Владимира Путина, поэтому президента Польши решили убить. Впрочем, российские и польские следователи провели ряд экспертиз, которые не выявили следов взрыва на обломках самолета.

Стоит отметить, что сегодня в Польше время от времени поднимается тема, что в смерти Качинського был заинтересован премьер страны Дональд Туск, а в организации покушения принимали участие некоторые представители польской власти. Тем не менее, официальная Варшава отвергает все подобные обвинения, представителей ПИС называет популистами и демагогами, а версию о преднамеренном организованном убийстве называют абсурдной. «Причины смоленской катастрофы очевидны, главными из них являются попытки приземления в ненадлежащих условиях, а также многочисленные ошибки экипажа», - заявил на днях секретарь Государственного авиационного совета Польши Томаш Хыпки.

По его словам, все идеи, объясняющие авиакатастрофу «теорией какого-то заговора», ошибочны. «Нельзя в таких важных вопросах лгать и полагаться на заведомо ложные сведения только ради того, чтобы усилить политический эффект или же увеличить продажи медиа-продукта», - подчеркнул он.

Тем не менее, часть поляков верят политикам от «Право и справедливость» и убеждены в том, что Леха Качинського убили.

Три года скандалов

В связи с тем, что каждый верит в то, во что хочет верить, Польша не прекращает искать виновных в авиакатастрофе и сегодня. А тема обрастает скандалами. Так, 28 октября 2012 года свидетель по делу о крушении президентского самолета был найден повешенным в своем доме под Варшавой. Расследование его смерти подтвердило, что это — самоубийство.

В ноябре 2012 года после скандальной публикации о взрывчатке на фрагментах разбившегося самолета Леха Качиньского из влиятельной польской газеты Rzeczpospolita уволили главного редактора Томаша Врублевского, корреспондента Цезары Гмыза, а также двоих других сотрудников. Кроме того, после истечения трудового договора будет уволен заместитель главреда газеты.

И каждое новое заявление относительно причин и следствий трагедии приводит к новым конфликтам. К примеру, идея возведения памятника жертвам катастрофы уже претендует на международный скандал. Якобы в апреле 2013 года Польша обратилась к представителям РФ с просьбой открыть в Смоленской области мемориал с музеем и часовней, посвященный погибшим. Причем, поляки якобы захотели для этого территорию размером с Красную площадь. Однако в администрации Смоленской области заявили, что такого обращения от властей Польши никто не получал. А позже официальные лица и России, и Польше пояснили, что речь идет далеко не о «красной площади», и повода для недоразумений по этому вопросу нет. Польская сторона обязуется взять на себя расходы по возведению мемориала, а российская – займется обустройством территории. Вроде, все выяснили, но осадок остался.

Тем временем, масла в огонь подлил польский премьер Дональд Туск. Глава правительства Польши подвергся жесткой критике в связи с тем, что в День памяти жертв трагедии покинет Польшу ради официального визита в Нигерию. Мол, кто может представить, чтобы президент США 11 сентября, в день национального траура, покинул бы страну.

День траура

Официальная программа, организованная министерством культуры, предусматривала, главным образом, богослужения в церквях и возложение цветов к памятникам и мемориальным табличкам. В одном из храмов освятили памятник жертвам трагедии (имеет вид высокой и длинной стены с именами погибших), который планируется установить в Смоленске.

Глава польского правительства Дональд Туск, как и было запланировано ранее, после возложения цветов жертвам авиакатастрофы на варшавском кладбище Повонзки улетел в Нигерию.

Президент страны Бронислав Коморовский вместе с членами семей работников канцелярии Леха Качинського, погибших в катастрофе, принял участие в мессе в Часовне канцелярии главы государства в Варшаве. В Сейме, где также были возложены цветы у памятных таблиц, была проведена Служба Божья в часовне.

Еще три представителя властей (министр обороны, глава канцелярии премьера и глава президентского бюро национальной безопасности) отправились на траурные мероприятия в Смоленск и Катынь.

В свою очередь, сторонники покойного президента Леха Качинського из партии «Право и справедливость», которую возглавляет брат погибшего Ярослав, собрались у президентского дворца в центре Варшавы для молитвы и многотысячного траурного митинга. Перед этим «правицовцы» посетили могилы жертв катастрофы на варшавском кладбище Повонзки и Службу Божью по погибшим. Ближе к обеду в Сейме Польши состоялось заседание группы депутатов, сторонников ПИС, изучавшей причины катастрофы. Парламентарии подытожили результаты своей работы, подтвердив свой предыдущий рапорт. Это заседание транслировалось на площадь перед канцелярией президента Польши.

Кроме того, на сцене напротив канцелярии польского главы государства, выступили политики партии «Право и справедливость» и члены семей жертв авиакатастрофы, здесь же для митингующих транслировались фильмы на тему крушения под Смоленском. Ближе к вечеру планируется траурный концерт «Триптих Смоленский» и выступление Ярослава Качинського.

Еще одним пунктом программы «правицовцев» станет вечерний марш Клуба Газеты Польской от канцелярии президента страны к канцелярии премьера. Участники акции планируют организовать пикет здания правительства. Ориентировочно, мероприятие состоится в 21.30 по польскому времени.

Татьяна Урбанская