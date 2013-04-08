В «Аушвиц-Биркенау», где погибло более миллиона евреев, состоялся «Марш живых»

Около 10 тысяч человек из разных стран сегодня приняли участие в традиционном ”Марше живых”, организованном в бывшем концлагере ”Аушвиц-Биркенау” в Освенциме. В память о погибших узниках они прошли пешком 3 км от знаменитых ворот с вывеской ”Труд освобождает” к памятнику жертвам фашизма, сообщает ИТАР-ТАСС.

В Польше ”Марш живых” проводится ежегодно в израильский День памяти катастрофы и героизма еврейского народа во Второй мировой войне. В этом году он был проведен уже в 25-й раз. Массовое шествие является частью образовательной программы, к которой присоединяются школьники и студенты со всего света. Они посещают в республике места памяти жертв холокоста.

Первый такой марш состоялся в 1988 году и собрал 1,5 тыс евреев. В 2005 году, когда отмечалась 60-я годовщина освобождения ”Аушвиц-Биркенау”, акция собрала рекордное число участников - 20 тыс человек, среди которых были делегации из 50 стран.

В ”Аушвиц-Биркенау” фашистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев, а также представителей польской интеллигенции и советские военнопленные. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 млн до 2 млн человек разной национальности. Комплекс концлагерей был освобожден 27 января 1945 года. В боях за освобождение лагеря и соседнего городка Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.